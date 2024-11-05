DÜZCE (İHA) – Yığılca’ya bağlı kırık köyünde yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlarla mücadele çalışmalarını İl Özel idaresi ekipleri devam ettiriyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerin güvenliği için heyelanla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Yığılca İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, yaşanan yoğun yağışlara bağlı heyelanlar nedeniyle, Kırık köyünde acil müdahale çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor. Meydana gelen heyelanların yol açtığı hasarın boyutu belirlenerek en kısa sürede güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla bölgedeki zemin yapısı ve meteorolojik şartlarda dikkate alınarak çalışmalar yapan ekipler, bölgede ki yol güvenliğini ve konforunu en üst düzeye çıkartmak için gerekli taş tahkimatını yaptı. Yol dolgu işlemlerine devam eden ekipler çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak yolu kullanıma açacak.