Artvin’in Arhavi ilçesinde yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde heyelanın meydana geldiği bölgedeki karayolu çamurla doldu. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Artvin’in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar sonucu heyelanlı bölgedeki karayolu çamurla doldu. Olayın ardından karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başladı.
Yağışların etkisiyle karayolunda oluşan çamur birikintisi araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.
Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: iha