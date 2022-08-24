Düzce ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz sahil yolunda 2022 yılı Şubat ayında yaşanan heyelan ve çökme nedeniyle kapanan yol tamamlanan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Düzce ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz sahil yolunda 2022 yılı Şubat ayında yaşanan heyelan ve çökme nedeniyle kapanan yol tamamlanan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Karadeniz sahil yolunda önemli bir geçiş noktası olan Paşalar Köyü mevkiinde yaşanan heyelan ve çekmeler nedeniyle yol Şubat ayında trafiğe kapatıldı. Ağır geçen kış şartlarının ardından havaların düzelmesiyle Karayolları ekipleri tarafından alanda çalışma başlatıldı. Tamamlanan alt yapısı ve serilen asfaltın ardından şerit çizgileri çekilen yol trafiğe açıldı.

Karayolları yolla ilgili olarak sosyal medyadan “Melenağzı - Akçakoca - Ereğli Devlet Yolu 6. Kilometrede heyelan onarımı tamamlanmıştır. Karayolları ekiplerimiz işaretleme ve çizgi çalışmalarını bitirmiş ve ardından güzergah tüm araçların ulaşımına açılmıştır” açıklaması yaptı.