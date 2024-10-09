Trabzon’un Of ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelan bir eve ulaşıma engel oldu. Dev kaya parçaları altında kalan yol için istinat duvarı yapma kararı alan belediye ekiplerine, yer sahibi izin vermedi. Komşu inadı nedeniyle Çelenkoğlu ailesi yaklaşık bir yıldır evine gidemiyor.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Dumlusu mahallesinde yaşayan Tufan Çelenkoğlu, 2 yıl önce evine ulaşım sağlamak için yaklaşık 600 bin TL masrafla beton bir yol yaptı. Beton yolu yaptıktan sonra evinin yanı başında heyelan meydana gelen Çelenkoğlu ve ailesi afetten yara almadan kurtuldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ile kapanan yolu nedeniyle bir yıldır 3 katlı evine ulaşım sağlayamayan Çelenkoğlu, belediyeden yardım istedi. Çelenkoğlu’nun evinin yolunu açmak için mahalleye gelen belediye ekipleri, istinat duvarı ile heyelan riskinin azaltılacağına karar verdi. Belediyenin duvar yapma kararına ise yer sahibi izin vermedi. Yer sahibi olan komşusunun itirazı nedeniyle evine ulaşamayan Çelenkoğlu, bahçesindeki çayları toplayamadığı için mağdur olduğunu söyledi.

Köyündeki evine giremediği için ilçe merkezindeki evinde ailesi ile birlikte kalan Çelenkoğlu, “Bizim önceden yolumuz da yoktu. Yer sahibinden izin alarak yolumuzu yaptık. Yaklaşık 500-600 bin lira masraf yaparak yolumuzu bitirdik. Yağmur yağdıktan sonra ufak bir sel oldu. Belediyeye başvurarak yolumuzun açılmasını istedik. Duvar yaparak size kurtaralım dediler. Yer sahibi duvar yapılmasını istemedi. İstemediği için belediyede müdahale edemedi. 1 ay sonra kuvvetli bir yağmur yağdı. Sonrasında heyelan oldu. Yamaç patlayarak aşağıya geldi. Büyük kayalar yolu kapattı. Tekrar belediye geldi, yer sahibi ‘dokunmayın yerime, olmaz’ dedi. Bizde evimizi terk etmek zorunda kaldık” dedi.

Yer sahibinin itirazı nedeniyle belediyenin de müdahale edemediğini vurgulayan Çelenkoğlu, “Yaya dahi eve ulaşılamıyor, bıraktık çıktık. Eşyalarımız evimizde ama giremiyoruz. Eve kalebodur yaptırıyorduk o bitti heyelan geldi. Allah korudu kimseye bir şey olmadı. 3 aydır çayımı da toplayamıyorum. Irmağı geçerek çok zor koşullarda eve ulaşıyorsun ama eşyayı bile alamıyorsun. Sadece 2 sene önce 600 bin lira yola masraf ettim. Parası bir şey değil eve gidemiyoruz. İlçe merkezinde evimde kalıyorum. Mecbur terk etmek zorunda kaldık. Aslında belediye yapacaktı ama yer sahibi istemeyince belediye müdahale edemedi. Mağduruz” ifadelerini kullandı.