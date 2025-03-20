Elazığ’ın Palu ilçesinde yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Andılar-Altınölçek grup yoluna dökülen taşlar temizlendi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Andılar-Altınölçek grup yoluna taşlar döküldü. Dökülen taşlar nedeniyle yol tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Andılar-Altınölçek grup yoluna dökülen taşlar, Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi ve yol yeniden güvenli hale getirildi.