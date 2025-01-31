DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Derdin köyünde heyelan sonrası yol güvenliği için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Derdin Köyü’nde meydana gelen heyelan sonrası, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yol güvenliğini en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Heyelan nedeniyle bölgedeki ulaşımda zorluklar yaşanırken, ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleriyle vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor. İl Özel İdaresi, bu süreçte halkın güvenliğini ve rahat bir ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, bölgedeki ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.