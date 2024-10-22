Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde dün meydana gelen heyelanın ardından bugün sabah saatlerinde heyelan sahasında yamaçtan kopup dere yatağına inen topraklar için temizlik çalışması başlatıldı.

Rize’de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü’nde dün heyelan meydana geldi. Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2’şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. Heyelanın ardından bu sabah saatlerinde bölgede temizleme çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Rize İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada dere yatağına inen topraklar iş makineleriyle alınarak kamyonlarla Çayeli Belediyesi tarafından gösterilen dolgu alanına taşınmaya başlandı.

Heyelan nedeniyle dere yatağının kapanması büyük bir gölet oluşmasına sebep olmuştu. Gölet oluştuğu noktada yaklaşık bin kamyonluk hafriyatın çıkması öngörülüyor.

Öte yandan heyelanın meydana geldiği Büyükköy beldesi Derecik Köyü’nde 9 olmak üzere Rize genelinde şuana kadar toplam 12 ev heyelan riski nedeniyle boşaltılarak tedbir alındı.