Giresun’un Görele ilçesinde sabah saatlerinde Çömlekçi Grup Yolu’nun Şafaklı köyü mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Giresun’da etkili olan sağanak yağış, Görele’ye bağlı Çömlekçi grup yolu Şafaklı köyü mevkiinde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları 30’a yakın köye ulaşımın sağlandığı grup yoluna düştü. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Giresun Valiliği’nden alınan bilgide, yolun ulaşıma açıldığı ancak heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bir iş makinesinin bölgede bekletildiği ve sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarıldığı kaydedildi.