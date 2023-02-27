Yamaçtan kayaların yeniden düşme tehlikesine karşı ekipler kontörlü olarak araç geçişlerine izin verirken, bölgede dağcılar tarafından yeniden yapılacak çalışma neticesinden karayolunun gece yeniden ulaşıma kapanması planlanıyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı profesyonel endüstriyel dağcılar heyelan bölgesine yaptıkları çalışma sonrası, ekipler iş makineleri eşliğinde tünel girişinde bulunan kayaları temizledi.

Artvin-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Deriner-4 tüneli girişinde 23 Şubat Perşembe günü meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Tünel üzerinde bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, tünel girişini tamamen kapatarak araç geçişlerini durmasına neden olmuştu.

Heyelan nedeniyle 23 Şubat günü ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum karayolu ekiplerin çalışması sonucunda kontrollü olarak trafiğine açıldı.

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