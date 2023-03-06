Artvin’in Borçka ilçesi Gündoğdu mahallesinde yaşanan heyelan sonrası 7 bina hasar görmesi nedeniyle 17 aile evlerinden geçici süreyle tahliye edilirken, mahalle sakinleri sorunlarına kalıcı çözüm istiyor.

Artvin’in Borçka ilçesi Gündoğdu mahallesinde yaşanan heyelan sonrası 7 bina hasar görmesi nedeniyle 17 aile evlerinden geçici süreyle tahliye edilirken, mahalle sakinleri sorunlarına kalıcı çözüm istiyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde 22 Şubat 2023 günü etkili olan şiddetli yağışlar Gündoğdu mahallesinde heyelana neden oldu. Heyelan sonrası AFAD ekipleri, mahallede 7 binada hasar tespit ederek binalarda yaşanan 17 aileyi evlerinden geçici süreyle tahliye etti. 11 gündür evlerine giremeyen yöre halkı, mahallerinde yaşanan heyelan sorununa kalıcı çözüm bulunmasını isterken, evlerinde meydana gelen hasarın sadece yağışlardan kaynaklı olmadığın ifade ederek belediyenin alt yapı ve su çalışmasından kaynaklı olduğunu dile getirdiler. Mahallede toplanan vatandaşlar kalıcı çözüm için yetkililerden yardım istediler.

“Türkiye’de o ayki yağış miktarı onda biri Artvin bölgesine yağmış”

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Musa Yıldırım, yaptığı açıklamada “Bölgemizde 10 gün önce yoğun bir kar yağışı oldu. Devamında hızlı bir şekilde kar eridi yağmurda yağınca belli kopmalar oldu . Bu kopmalar nedeniyle 7 ev 17 aileyi tahliye etmek zorunda kaldık. Bu tahliyeler geçici şuan konu AFAD’ın kontrolünde bizde onlara eşlik ediyoruz. Borçka genelinde alt yapı çalışması var. Mahallemiz de alt yapı çalışması yapıldı. Üst bölgede yeraltı sularının direne edilmesi sağlanamadı. Evler çok yakın olduğu için, derin kazılar yapılmadığı ve bu nedenle borular açıktan getirildi. Aldığımız bilgilerde o gün Türkiye’de o ayki yağış miktarı onda biri Artvin bölgesine yağmış” dedi.

“Oturamazsınız dediler ama elimizde bir belge yok”

Mahalle sakinlerinden Aynur Baltacı ise “Evimiz çatladı eşyayı boşalttık hiçbir muhatabımız yok. Burada oturamazsınız dediler ama elimizde bir belge yok. Eşyalarımızı nereye koyacağız. Onun bunun evinde kalıyoruz. Nereye kadar böyle devam edecek” diye konuşurken, mahalle sakinlerinden Erkan Navdar, “Yaklaşık 12 gün önce mahallemizde bir afet yaşadık. Kar yağışı ve yağmur yağışı kaynaklı heyelan yaşadık. Onun öncesinde Belediye tarafından alt yapı çalışması yapıldı. Belediyenin ana su borusu patlayınca oda eklenince böyle bir afet meydana geldi. Giderler kapalı olunca, suda baskı yapıyor tabi bu mahallede bulunan binalar zarar görmesine neden oldu. Vatandaş olarak dediğimiz, şuana kadar önlem alınmış değil. Oturulacak oturulmayacak mı her an gibi çalışma yapılmadı. Bütün şebeke borularının hiçbir şekilde kanalizasyona verilmediği, bu nedenle evi çatlayan var. Evinde oturamayan var” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise “İl AFAD Müdürlüğü gerekli tavsiyelerde bulunmuş ve bu doğrultuda ilçe kaymakamımızın da bilgisi dahilinde gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup mahalle muhtarının da bilgisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hocalar çağrılmıştır. Önümüzdeki hafta içerisinde onların da gelmesi ile projelendirmeler yapılarak önlemler alınacağına dair ilçe kaymakamlığı belediyemiz muhtarlık ve AFAD gerekli mutabakat sağlanmış, bu doğrultuda çalışmaların havaların düzelmesi ile başlayacağına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.