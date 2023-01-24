İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde 2019’da meydana gelen heyelandan zarar gören mağdurlar yeni evlerine kavuşuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Toplu Konut İdaresine (TOKİ) yaptırılan müstakil evler için 34 hak sahibi, bugün İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kuraya katılacak.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde 2019’da meydana gelen heyelandan zarar gören mağdurlar yeni evlerine kavuşuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Toplu Konut İdaresine (TOKİ) yaptırılan müstakil evler için 34 hak sahibi, bugün İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kuraya katılacak.

Kırsal Eğridere Mahallesi’nde 4 yıl önce meydana gelen heyelan nedeniyle 34 ev ve bir cami büyük oranda zarar görmüştü. Afetten etkilenen evler AFAD ekipleri tarafından boşaltılırken, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "Afete maruz bölge" ilan edilmişti. Geçen süre zarfında heyelanın zarar verdiği alanın üst bölgesi olan Yukarı Eğridere Mahallesi’ne çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 ev inşa edildi. AFAD tarafından TOKİ’ye yaptırılan evler, 94 metrekare ve 2+1 olarak tasarlandı. Mahalleye ayrıca bir de cami yaptırıldı. 34 hak sahibi, bugün 14.00’te İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenecek kuraya katılacak.

"Anahtar teslimi, çevre düzenlemesinden sonra"

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, "İnşa edilen evler depreme dayanıklı ve kullanışlı oldu. Vatandaşlar da gayet memnun. Heyelanın ardından burada işi başlattık ve arada bir de İzmir depremi yaşandı. Evlerin inşa edildiği bölge tepelik alan ve çalışmalara başladığımızda hafriyat işi oldukça fazlaydı. Dağın belli bölgesi neredeyse tıraşlandı. Gelinen süreçte evlerimiz tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından en kısa sürede hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak" dedi.

Kura çekimine katılacaklarını söyleyen hak sahiplerinden Helime Yalın ve Ahmet Boğaziçi, hak sahiplerinin gelir durumuna göre ödeme planı çıkarılmasını istediklerini belirtti.