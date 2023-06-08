Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 5 Haziran’da etkili olan şiddetli yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu. Heyelanda evleri zarar gören iki komşu, yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, evlerine girmekten tedirgin duyduklarını söyledi.

Heyelan, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, il merkezi başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Yoğun yağışın 265 Sokakta bulunan evlerin yamacındaki toprağın yumuşamasına neden olmasının ardından heyelan meydana geldi. Evlerinin üzerine toprak yayan ve kaya parçaları yuvarlanan Serpil Abalı ve Atiye Vere isimli komşular korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan heyelanla birlikte bazı ağaç, toprak ve taş parçaları evinlerinin çatısına düşerken, bazıları ise yolların giriş bölümünü kapattı. Heyelan sırasında evin arka bölümünde kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Vatandaşlar, bölgede bu tarz toprak kaymalarının hala devam ettiğini ve oluşacak ikinci bir yağış ile daha büyük bir heyelanın olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Korku dolu anlar yaşayan komşular ise olayın ardından eve giremediğini ve yetkililer tarafından önlem alınmasını istedi.

“Akşamları uyuyamıyoruz”

Yağışın sürekli yağmasından dolayı toprağın dayanıksız olmasıyla heyelan oluştuğunu belirten Serpil Abalı, “Cumartesi günü yağmur yağdı. Sel nedeniyle biraz göçük oldu. Ara ara yağış geliyordu. Pazartesi günü yağış oldu ve Salı günü daha şiddetli yağış geldi. İçerden çıktım ve her yerle bir oldu. Çok korktum ve ayaklarım tutmaz oldu. Her şey yıkıldı. Tavuk kümesleri ve çatıların bir bölümü ve komşum zarar gördü. Yağış hala geliyor ve gelmeye de devam edecek. Akşamları uyuyamıyoruz” dedi.

“Komşumla birlikte ağlaya ağlaya mahvolduk”

Evine zarar veren heyelanı komşundan öğrendiğini anlatan Atiye Vere ise “Ben o gün evde yoktum ve komşum beni arayıp, haber etti. Ben taksi tutup hemen geldim. Bir geldim her taraf kötü olmuş. Komşumla birlikte ağlaya ağlaya mahvolduk. Çok mağdur olduk. Benim mutfağım üstü zarar gördü ve bir dahaki yağışta daha kötü olacak” diye konuştu.