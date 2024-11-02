DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesi Akpınar Köyü’nde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar ile ekiplerin mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Düzce’de sağanak yağışlar sebebi ile bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Bu çerçevede Cumayeri’ne bağlı Akpınar Köyü’nde köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından bölgede çalışmalar başlatıldı. Ekipler heyelan bölgesinde yol güvenliğini alarak taş tahkimatı ile dolgu çalışmalarını sürdürüyor.