Sabah saatlerinden itibaren paylaşılan kar manzaraları sosyal medya kullanıcısı yüzlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinde itibaren Eskişehir’de de etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sabah kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Yüzlerce kişi Eskişehir’de çektiği kar manzarasını sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Eskişehir’de etkili olan kar yağışının oluşturduğu güzel görüntüler vatandaşlar tarafından sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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