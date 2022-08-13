Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kalabalık bir grup, Musaözü Tabiat Parkı’nda Perseid meteor yağmurunu izledi.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kalabalık bir grup, Musaözü Tabiat Parkı’nda Perseid meteor yağmurunu izledi.

Tepebaşı Belediyesi, doğa içinde Perseid meteor yağmurunun izlendiği özel bir etkinlik düzenledi. Musaözü Tabiat Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, gökyüzünde eşsiz bir şölene tanıklık etti. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşından oluşabiliyor. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması ile meydana gelen olay, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gökyüzünü gözlemleyen Eskişehirliler, düzenlenen etkinlikten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Etkinlik ise saat 03.00’e kadar devam etti.