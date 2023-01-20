Kahramanmaraş’ın extrem aktivite alanı Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi, yarıyıl tatilinde keyifli zaman geçirmek isteyen öğrencileri ağırlayacağı belirtildi.

Kahramanmaraş’ın extrem aktivite alanı Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi, yarıyıl tatilinde keyifli zaman geçirmek isteyen öğrencileri ağırlayacağı belirtildi.

Özellikle gençlerin gözdesi haline gelen heyecan bahçesi, karnelerin alınmasıyla başlayan tatil döneminde öğrencilere hizmet vereceği bildirildi. Heyecan bahçesine gösterilen ilgiye değinen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da projenin birçok belediyeye örnek olduğu ifade etti.

Çevre illerden birçok belediyenin projeyi incelediğini aktaran Başkan Okay, “2020 yılında hizmete sunduğumuz heyecan bahçemiz Kahramanmaraşlı gençlerin gözdesi oldu. İçerisinde bulundurduğu aktivite alanları ve sosyal alanlarıyla çevre belediyelere de örnek oldu. Şehrimize böyle güzel bir proje kazandırmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Özellikle bu hafta sonu yarıyıl tatili başlıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarıyıl tatilinde bahçemize yoğun bir ilgi bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Arkadaşlarımız misafirlerimizin keyifli vakit geçirmesi adına gereken tüm çalışmaları yaptılar” dedi.