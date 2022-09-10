Heybeliada’daki ormanlar, iddiaya göre gece vakti kamyonlarla getirilen moloz ve çeşitli atıkların dökülmesiyle adeta çöplüğe döndü. Adanın ormanlık alanlarında küçük çaplı moloz dağları oluşurken, çevreye de kötü kokular yayılmaya başladı.

Heybeliada’daki ormanlar, iddiaya göre gece vakti kamyonlarla getirilen moloz ve çeşitli atıkların dökülmesiyle adeta çöplüğe döndü. Adanın ormanlık alanlarında küçük çaplı moloz dağları oluşurken, çevreye de kötü kokular yayılmaya başladı.

İstanbul’un turizm mekanlarından Heybeliada, moloz ve atık tehlikesiyle karşı karşıya. Adanın ormanları hafriyat kamyonlarının yasa dışı şekilde gece vakti döktüğü moloz ve diğer çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Dökülen ve her geçen gün artan moloz yığınları, adadaki ormanlık alanın bir bölümüne yayıldı. Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yüklenicilerin molozları gece yarısı Heybeliada’daki ormanlık alana döktükleri öne sürüldü. Öte yandan, ormanlık alana dökülen ve küçük çaplı dağların oluştuğu moloz ve atık yığınları ile kamyonların atıkları dökerken geride bıraktığı zarar kameraya yansıdı.

Ormanlık alanda moloz yığınlarına tanık olan Adalılardan Hanefi Durul Bido, “Ormanda gezerken okulların arka bölgesinde orman yoluna moloz döküldüğünü gördük. Bunun için de gerekli yerlere ve sosyal medyaya yazılar yazdık. Bu molozların orman yollarına dökülmesi doğru bir işlem değil. Çünkü bu işlemi yapan müteahhidin bunları İstanbul’a, anakaraya yollaması gerekiyor. Fakat herhalde bunun masrafından kaçıldığı için molozlar orman yollarına yayılmış. Bunun da orman için büyük zararları var. Bunu yaparken de bir kısım ağaçlara ufak tefek zararlar verilmiş. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bugün ufak bir yere dökülmüş, beş-altı kamyonluk bir şey ama yarın adanın diğer orman yollarında da böyle bir işlem yapılırsa burada bir doğa katliamı olacağını düşünüyoruz. Bunun yapılmaması için gerekli kurumları, kuruluşları uyarma görevimizi iletmek isteriz. Kimler tarafından döküldüğünü bilemiyorum. Ama genelde bu tür işlerin müteahhitler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama kimdir, nedir? O konuda bir bilgimiz yok” dedi.