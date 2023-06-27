2. Ayancık Film Festivali’ne katılan “Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular” belgeseline yedinci kez ödül verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, Nirengi Kültür Sanat Derneği’nin kuruculuğu, Ayancık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2. Ayancık Film Festivali, bu yıl 22 ile 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Yılmaz Kıvanç’ın yaptığı ve çekimleri İnebolu’da halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen Heyamola belgeseli, Ayancık Film Festivalinde belgesel Finalist filmleri arasında yer aldı.

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" Belgeseli Yönetmeni Yılmaz Kıvanç, heyecanlı olduklarını belirterek, “İnebolu’nun milli mücadele filmi Heyamola, Türkiye’nin 100. yılında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez de Sinop Ayancık Film Festivalinde seyirci ile buluştuk. Harika bir festivaldi. Çok kıymetli sinemacılarla bir araya geldik. Karadeniz’de böyle bir film festivali olması ayrıca çok kıymetli. Anadolu’da ve yurt dışında festivallerde seyirci ile buluşmaya devam ediyoruz. Başta İnebolu ve Seydiler halkı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.