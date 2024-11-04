Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine giden yolu ve tarihi Surların kesişiminde yer alan Fiskaya’da yürüttüğü merdiven bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan Yenişehir ilçesi sınırlarında kalan Hevsel Bahçeleri ve Fiskaya’daki yol ve mahalle arasındaki merdivenlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenliği ve konforu için kent genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Hevsel Bahçelerine giden 150 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan yolu tamamlayarak hizmete sundu.

Vatandaşların daha huzurlu ve konforlu bir alanda yürüyüş yapabilmeleri için Hevsel Bahçelerinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Yol bakım-Onarım Şube Müdürü Ergün Karğı, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Karğı, “Hevsel Bahçelerine giden yolumuz 150 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde bir alan. Buraya 150 ton PMT dediğimiz alt temel malzemesi serildi. Üç çeşit agrega karışımdan oluşuyor bu. Aynı zamanda sıcak asfalt da 150 ton atıldı. Toplamda 750 metre karelik bir alanda çalışma yaptık burada. Hevsel Bahçelerinin hem çiftçilerimiz açısından hem de buraya gelen vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu bir alanda yürüyüş yapabilmeleri için bu çalışmalar yapıldı” dedi.

Fiskaya merdivenleri onarıldı

Yenişehir ilçesi sınırlarında kalan ve tarihi Surların kesişiminde yer alan Fiskaya’daki merdivenlerin bakım ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi veren Karğı, “Fiskaya’da bulunan 30 sokak merdivenlerimiz söz konusuydu. Bunlarda ortalama 3 bin 600 metrekarelik merdiven basamağında bir çalışma yaptık. Bunun 120 metrekarelik alanını bazalt yaptık. Geriye kalan 3 bin 480 metrekarelik alanını da bakım ve onarımdan geçirdik. Amacımız halkımıza her alanda daha konforlu daha huzurlu bir ortam oluşturmaktır” diye konuştu.