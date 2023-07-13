Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hurdaya dönen araçlar, muhafaza altında bulundukları alanlardan hak sahipleri tarafından teslim alınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce araç, enkaz altında kalarak hurda yığınına döndü. Enkazda kalan araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya’da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı. Valilik, görünümüyle Hataylıları üzen yüzlerce araçtan 780 tanesinin şase numaralarının tespitinin yapıldığını ve hak sahiplerinin araçları teslim alabileceklerini duyurmuştu. Hak sahipleri 7 Temmuz’dan itibaren araçlarını muhafaza altına alındıkları alanlardan teslim almaya başladı. Geride kalan süreçte yaklaşık 80 araç sahipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlar, hevesle satın aldıkları araçlarını araç mezarlığından teslim almanın hüznünü yaşadı. Hareket etmesi imkansız olan araçlar, forklift ve çekici yardımıyla taşındı.

“İşlerimizde aşırı derece de yoğunluk var”

Muhafaza altındaki araçların teslim edilmeye başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını ifade eden oto kaporta ustası Ali Balıkçı, “Antakya sanayi sitesinde kaportacıyım. Arkadaşımızın aracı enkaz altında kaldı. Yardımcı olmak için geldik, aracın çıkışını yapacağız. Ardından atölyeye götüreceğiz ve gereken işlemleri yaparak tekrar karayoluna çıkaracağız. Toplama bölgesinde araçları almak için belli bir süre verdiler, vatandaşlar araçlarını alabilecekler. Eğer almazsa da devlet, bu araçları hurdaya ayırıyor. İşlerimizde aşırı derece de yoğunluk var, ekip eksikliğimiz var” dedi.

“Hurda da olsa aracımızı alacağız”

Enkaz altında kalan aracını teslim almaya geldiğini belirten Erol Çomak ise “Hurdaya çıkan aracımızı almaya geldik, hak sahibiyiz. Alıp, sanayiye götüreceğiz. Yapabilirsek yapılacak, yapamazsak çöp olacak. Acı bir durum, insanlar araçlarını almaya yeni yeni başladı. Hurda da olsa aracımızı alacağız. Neye verirsek, neye satarsak. Zarardan kar etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.