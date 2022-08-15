Amasyalılardan bayramlarda birer ay su ücreti almayıp diğer aylarda ise tonunu sadece 1 liradan satan Amasya Belediyesi, yeni hizmete giren HES’ten elektrik üretiminden aylık 3,7 milyon TL kazanarak bütçesini dengeledi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasyamızdaki hanelerin üçte birden fazlasının elektriğini üretiyoruz. Bu durum hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de şehrimize girdi sağlıyor" dedi.

Amasyalılardan bayramlarda birer ay su ücreti almayıp diğer aylarda ise tonunu sadece 1 liradan satan Amasya Belediyesi, yeni hizmete giren HES’ten elektrik üretiminden aylık 3,7 milyon TL kazanarak bütçesini dengeledi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasyamızdaki hanelerin üçte birden fazlasının elektriğini üretiyoruz. Bu durum hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de şehrimize girdi sağlıyor" dedi.

Geçen ay 3,7 milyon TL’lik gelir sağlandı

Akdağ’dan gelen su kaynağı üzerine hidroelektrik santrali(HES) kuran Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, üretilen elektrik enerjisinin satışıyla geçen ay 3,7 milyon TL’lik gelir sağladıklarını açıkladı.

“Amasyamızdaki hanelerin 3’te birden fazlasının elektriğini üretiyoruz”

Türkiye’de hidroelektrik santral kurarak elektrik üreten ilk belediye olduklarını belirten Başkan Sarı, “Amasyamızdaki hanelerin üçte birden fazlasının elektriğini üretiyoruz. Bu durumu hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de Amasyamıza girdi sağlıyor. Aylık kazancı, geçen ay kestiğimiz fatura 3 milyon 704 bin lira. Biz de bunun karşılığında Amasya halkından su ücreti almıyoruz. Ramazan ayında ve Kurban Bayramı’nın olduğu ay su ücreti almıyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın”

Türkiye’de suyu en ucuz olarak tonunu 1 liradan verdiklerine değinip bu konuda gelen eleştirilere de cevap veren Mehmet Sarı, “Beyefendi, paran varsa gidip fukaraya yardım edeceksin. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın. Verdiğimiz karardan asla geri caymayacağımızı beyan etmişiz. Hangi karar bu? Bir, Cenab-ı Hakk’ın rızasına uyan. İki, Amasyalının menfaatine olan bir karardan geri caymamız söz konusu değil” şeklinde konuştu.