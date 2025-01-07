Bingöl Hesarek Kayak Merkezi’nde arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirildi.

Bingöl Hesarek Kayak Merkezi’nde JAK Timi görevlendirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan ve 5 Ocak 2025 tarihinde sezon açılışı yapılan Hesarek Kayak Merkezinde; çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama/kurtarma faaliyetlerini yürütmek, olumsuz hava ve arazi şartlarında yaralıları tahliye etmek, meydana gelebilecek muhtemel mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahalenin yapılması için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi geçici olarak görevlendirilmiştir” denildi.