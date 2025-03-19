Kayseri’de faaliyet gösteren Hes Kablo ve Erciyes Çelik’te işveren ile zam konusunda anlaşılamaması üzerine işçiler iş bırakma eylemi yaptı.

Hes Kablo ve Erciyes Çelik’te çalışan işçilerin zam talebi işverene iletildi. Görüşmeler sonucunda işveren tarafından verilen yüzde 45 oranında zamma işçiler tepki göstererek iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, fabrika ve idari bina önünde toplanarak eylemlerini gerçekleştirdi. Eyleme katılan işçiler, zam oranını alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.