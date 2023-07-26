Türkiye’nin önemli sulak alanlarından birisi olan ve “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Altınova Hersek Lagünü’nde tür sayısı 253’e yükselirken, üremeyen kuş sayısı da 50’ye yaklaştı.

Yerleşik kuşların yanında göçmen kuşlar da üremek için Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Altınova Hersek Lagünü’nü tercih ediyor. Yapılan çalışmalarda yaz aylarında 50’ye yakın kuş türünün alanda ürediği tespit edildi. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, yerleşik kuşların yanında göçmen kuşlar da üremek için Hersek Lagünü’nü tercih etiğini söyledi. Alanda yapılan son çalışmalar hakkında bilgi veren Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Kış aylarında binlerce su kuşunu misafir eden Hersek Lagünü yaz aylarında üreme için gelen yaz göçmenleri için de uygun bir yaşam alanı sunmakta. Alanda özellikle denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunmaktadır” dedi.

“50’ye yakını Hersek’te ürüyor”

Ülkemizde görülen yaklaşık 500 kuş türünün 253’ü şimdiye kadar Hersek Lagünü’nde gözlenip kayıt altına alınmasının önemine değinen Bülbül, "Bu türlerin 50’ye yakını alan ve çevresindeki farklı habitatlarda üremektedir. Yaptığımız gözlemlerde alana ÖKA (Önemli Kuş Alanı) özelliği katan kara gagalı sumrularla birlikte uzunbacak, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt, sumru, bahri gibi önemli türlerin yanında yeşilbaş ördek bu yıl ilk kez 2 çift olarak alanda ürediği görülmüştür. Tüm yıl yaptığımız çalışmaların yanında özellikle kuşların üreme dönemi olan bahar ve yaz aylarında alanı koruma kollama çalışmaları semeresini vermektedir. Burada halkımıza da bu yönde göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.