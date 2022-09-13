Sonbaharın gelmesiyle göç yolculuğuna başlayan flamingolar “Kuş Oteli” olarak da anılan Hersek Lagünü’ne gelerek konaklamaya başladı. Bölgede 700’ü aşkın flamingo görsel şöleni sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle göç yolculuğuna başlayan flamingolar “Kuş Oteli” olarak da anılan Hersek Lagünü’ne gelerek konaklamaya başladı. Bölgede 700’ü aşkın flamingo görsel şöleni sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘Mutlak Korunacak Sulak Alan’ olarak belirlenen Hersek Lagünü’nde flamingolar geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha erken geldi. Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan sulak alana gelen yüzlerce flamingo bölgeyi ziyaret edenlere görsel şölen sunmaya başladı. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, şu anda 720 flamingonun alanda bulunduğunu anlattı. Bu yıl ilk kez yaz aylarında 250 civarında flamingonun da bölgede kaldığını anlatan Bülbül, “Bu da şimdiye kadar görülmemiş rakam. Yaz aylarında burada kalma nedeni iç bölgelerdeki göllerin kuraklıktan dolayı kurumasından diyebiliriz. Bir de alan çok verimli bir alan. Beslenebileceklerin besin alanlarının bölgede mevcut olduğu için alanda yazın da kaldılar. Biz aslında bu kadar sayı beklemiyorduk. Her sene 200-300 ile başlıyordu. Bu sene 700’ün üzerine çıktılar. Bu sevindirici. Bunlar aç haldeler 2-3 gündür alanı gezerek beslenmelerini sürdürüyorlar” diye konuştu.

Flamingo sayısı bin 500’lere kadar çıkıyor

Hersek Lagünü’nün göçmen kuşların geçiş yolu üzerinde olduğunu hatırlatan Bülbül, sulak alanı yaz ve kış göçmenlerinin kullandığını söyledi. Lagünde bugüne kadar 246 kuş türünün gözlemlendiğini ifade eden Bülbül, yaz göçmenlerinin bu aylarda artık Afrika’ya doğru göç ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Onlar da bizim üzerimizden geçiyorlar. Bazen binlerce leyleği üzerimizde görebiliyoruz. Ayrıca yine kartalları görebiliyoruz. Bunlardan en önemlisi sulak alanlar için, gelecek olan ördekler, kazlar, flamingolar ve diğer su kuşları. Bu günlerde ördekler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bugün çamurcun ördeğinden 7 birey saydım. Yeşilbaş özellikle bu sene de yüksek sayıda var. 300’e yakın yeşilbaş ördeğimiz, gençleriyle beraber alanımızda mevcut. Sulak alanları korursanız, sulak alanlara önem verirseniz sonuç olarak bütün habitatları, kuşlar, balıklar, bitkiler olsun size geri dönüş sağlıyor. Sağ olsun Altınova Belediye Başkanımız Sayın Metin Oral, bu işe gönül vermiş bir insan. Yani kuşların can dostu diyebilirim. Onun sayesinde burada bir güzelleşme oldu. Yıllar önce burada 50-100 tane flamingo göremezken şimdi bakıyoruz 500’ler binler, hatta bin 500’lere kadar flamingo çıkıyor.”

Kara gagalı sumrunun üreme alanı olduğu için lagünün Önemli Kuş Alanı (ÖK) özelliğine sahip olduğunu kaydeden Bülbül, daha önce 20 çift olarak tespit edilen sayının bu yıl 25’e çıktığını söyledi.

Görsel şölene davet

Vatandaşları Hersek Lagünü’ndeki görsel şöleni izlemeye davet eden Bülbül, “Kur zamanı flamingolar aşırı dansa çıkıyorlar. Erkekler dişilere bu şekilde kur yapıyorlar. Burada da yazın bile erişkin flamingolarda gözlemledik. Kur dansları devam ediyor. Bir süre baktığınızda çok fazla olmasa da kur dansını görebilirsiniz. İki flamingonun yan yana gelip bir kalp oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz insanları. Balıklar yaklaşık 1 aydır alanda görülmektedir. Balık kartalları buraya o balıklar için geliyorlar. Zaman zaman belgesellerde olduğu gibi balık kartalının balığı alıp götürdüğünü görebiliyoruz” ifadesini kullandı.