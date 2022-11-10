Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde yapılan Doğa Eğitim Merkezi, Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile bölge Yalova’nın yeni gözde mekânlarından biri oldu.

Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde yapılan Doğa Eğitim Merkezi, Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile bölge Yalova’nın yeni gözde mekânlarından biri oldu.

Hafta sonu vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği bir mekân olan Hersek Lagününde birbirinden farklı kuş türleri vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başlayan bölgeye gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Altınova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, 246 kuş türüne ev sahipliği yapan lagün, yazın konaklayan kuşların göç etmesinin ardından bugünlerde flamingoları ve diğer bazı göçmen kuş türlerini ağırlıyor. 152 hektar büyüklüğündeki lagün, özellikle Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi sayesinde herkesin kuşları izlemesine imkân sağlıyor.

Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve 7 katlı Kuş Gözlem Kulesi ile Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne vatandaşları doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek için davet eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kuşlarımız buraya gelip dinleniyor, yiyor içiyor ve keyifleri geldiği zaman da gidiyorlar. Dolayısıyla burayı ‘Kuş Oteli’ olarak tarif ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı hafta sonu veya akşamüstü stres atmak için buraya bekliyoruz. Buradaki misafirlerimizi izlemelerini istiyoruz. Bizim gölümüzün bir özelliği de şu; diğer kuş cenneti dediğimiz alanlardan farkı, metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla. Gölümüz küçük 152 hektar. Öte yandan gölün içerisindeki bütün kuşlar, aynı anda inşa edilen kuleden görünebilecek” diye konuştu.