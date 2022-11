MERSİN (İHA) – Mersin’de yıllardır ambulansta acil tıp teknisyeni olarak çalışan Hatice Güzel ve Nahide Akpınar, bir ilke imza atarak kentin gururu oldular. Zorlu sınavlar ve mülakatları başarıyla geçen Güzel ve Akpınar, direksiyon başına geçerek Mersin’in ilk kadın ambulans şoförleri olarak kent tarihine geçtiler.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde çalışan 30 yaşındaki Hatice Güzel ve 27 yaşındaki Nahide Akpınar, çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Yıllardır Mersin 112 ambulanslarında acil tıp teknisyeni olarak görev yapan iki kadın sağlık çalışanı, bir gün başına geçmeyi çok istedikleri ambulansın sürücü koltuğuna sonunda oturmayı başardılar. Zoru başararak direksiyon başına geçen Güzel ve Akpınar, artık Mersin’in cadde ve sokaklarında ambulansla hastaları hastanelere bir an önce yetiştirmek için ter döküyorlar.

Acil tıp teknisyenleri Hatice Güzel ve Nahide Akpınar, ambulans şoförlüğüne geçme serüvenlerini İHA muhabiri ile paylaştılar.

“Mersin’in ilk kadın ambulans sürücüsü olmanın haklı gururunu yaşıyorum”

2011’de acil tıp teknisyeni olarak adım attığı mesleğinde 12 yıldır hastaların sağlıklarına kavuşmaları için çaba harcadığını söyleyen Hatice Güzel, “Mersin 112’de çalışıyorum. Mersin 112’nin ilk kadın ambulans sürücülerinden biriyim. Gerek sahada gerekse 112 Çağrı Merkezinde her alanda çalıştım. Yıllarca bunun eğitimini aldım ve şu an Mersin’in ilk kadın ambulans sürücüsü olduğum için bunun haklı gururunu yaşıyorum; çünkü gerçekten zor mülakatlardan ve sınavlardan sonra bu direksiyonun başına geçtim. Şu an Mersin 112’deki kadın arkadaşlarımız için bir çoban ateşi yaktık, umarım onlar da peşimizden gelirler. Diğer illerde birçok kadın sürücü vardı biz hep özeniyorduk, nihayet Mersin’de de var ve bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Kadının her alanda var olduğunu göstermek istiyoruz”

“Kadının her alanda var olduğunu göstermek istiyoruz” diyen Güzel, kadınların her yerde her şekilde her mesleği rahatlıkla yapabildiklerine dikkat çekerek, “Kadınlar, gerektiğinde tır şoförü de olabiliyorlar, pilot da olabiliyorlar. Ambulans sürebildiklerini de herkese ispatlamak istiyoruz. Halkımıza en hızlı, en kaliteli hizmeti sunmak için buradayız” diye konuştu.

Ambulans şoförlüğünün hayali olduğunu belirten Güzel, “Çocukluğumdan bu yana yapmak isteğim meslekti. Daha doğrusu motorizede yapmak istiyordum ama hiçbir zaman kadınlara bu fırsat verilmemişti. Şu an Mersin 112 bize böyle bir fırsat sundu. İlk kadın şoförler olarak bu fırsatı değerlendiriyoruz. Şu ana kadar iki tane sürücü nöbeti tuttum. Sürücü nöbetinde kadın olduğum için bazı sıkıntılar oluyor. Mesela trafikte kadın sürücü görünce bazı araç sürücüleri önümüze kırıyorlar, bazıları drift atmaya, yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Bunlarla da karşı karşıya kalıyoruz ama inanılmaz güzel, olumlu dönüşleri de var ve bunlar bizi o kadar mutlu ediyor ki, umarım daha fazlası da olur. Artık bizi sokaklarda daha sık göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Mersin’deki kadın meslektaşlarımıza öncü olduk”

Mersin 112’de 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen acil tıp teknisyeni Nahide Akpınar da mesleğe başladığında henüz 17 yaşında olduğunu vurguladı. Diğer illerde meslektaşlarının kadın ambulans sürücülüğü yaptıklarını belirten Akpınar, “Fakat Mersin 112’de kadın ambulans sürücümüz yoktu. Biz de bir ilki gerçekleştirerek kadının gücünü topluma göstermek adına böyle bir girişimde bulunduk. İdaremizin desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Benim için ilk kadın sürücü olmak tabi ki çok gurur verici. Mersin’deki kadın meslektaşlarımıza bu anlamda öncü olduk” şeklinde konuştu.

Vakalara giderken genelde olumlu tepkilerle karşılaştığının altına çizen Akpınar, halkın tepkisini şu cümlelerle anlattı: “Gittiğim zaman ‘Helal olsun; Avrupa’daki gibi bize de geldi; Türkiye’de de artık kadın sürücüleri göreceğiz’ şeklinde güzel tepkiler oluyor. Bazen insanlar bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Ben genelde 3 kadınla beraber nöbet tuttum. Üç kadın gördükleri zaman ‘Sürücü nerede? Hastamızı kim taşıyacak?’ şeklinde tepkilerle karşılaşıyoruz. Sürücünün ben olduğumu söylediğimde şaşırıyorlar. Genelde bize olumlu şekilde tepki gösterip gerek sedye taşırken gerek hastayı taşırken yardımcı olmaya çalışıyorlar. Halkımıza bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bir telefon uzağınızda, 112 kadar yakınınızdayız.”