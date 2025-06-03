Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları "İyi ki Meslek Liseliyiz" temalı sergide mesleki eğitimin önemine dikkat çekildi.

Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları "İyi ki Meslek Liseliyiz" temalı yılsonu sergisi geniş bir katılımla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığının ‘Politika’ belgesinde yer alan "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" vizyonu doğrultusunda hazırlanan sergide, öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırladıkları el emeği göz nuru tarihi yapı ve mekân maketleri, hayallerindeki büro maketleri, yağlı boya ve kara kalem resimler; roman kahramanları, bilişim, lojistik, pazarlama, muhasebe, İngilizce, matematik üzerine proje ve çalışmalar sergilendi.

Açılışını Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız’ın öğretmen, öğrenci, veli ve konuklarla birlikte gerçekleştirdiği sergi, mesleki eğitimin önemine dikkat çekilen etkinliklerle ziyaretçilerin büyün beğenisini topladı.