Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, afetzedeler için battaniye ve kıyafet dikimi yapılan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki dikiş atölyesini ziyaret etti. Kaymakam Çaykara, tüm ülkenin elinden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalıştığını ve en kısa sürede de yaraların sarılacağını söyledi.

Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, afetzedeler için battaniye ve kıyafet dikimi yapılan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki dikiş atölyesini ziyaret etti. Kaymakam Çaykara, tüm ülkenin elinden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalıştığını ve en kısa sürede de yaraların sarılacağını söyledi.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık ve şube müdürleri ile birlikte Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde deprem bölgesindeki afetzedeler için çalışma yapılan dikiş atölyesini gezen Kaymakam Çaykara, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay’dan bilgi aldı.

Kurslara ara verilmiş olmasına rağmen öğretmen ve usta öğreticilerin gönüllü olarak gelerek afetzedeler için battaniye ve giyim dikimi yaptığını kaydeden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kayaokay, “Merkezimizde, afetin yaşanmasının ardından vatandaşların yapmış olduğu kumaş bağışlarından günde 70 battaniye ile çocuk kıyafetleri dikimi gerçekleştirilmektedir. Çalışmalara gönüllü kursiyerlerimizden de katılım olmaktadır. Ayrıca toplanan yardım malzemeleri de afet koordinasyon merkezine ulaştırılmıştır” şeklinde bilgiler verdi.

Atölyede çalışan öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Çaykara, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Manisa’nın her konuda çok hayırsever bir il olduğunu vurgulayan Kaymakam Çaykara, “Halkımız her konuda birlik olup yardıma koşuyorlar. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılacak. Deprem bölgesine de ilk gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 70 kişilik bir ekip mutfak ile birlikte giderek ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar. Onlarla da haberleşiyoruz. Bugün de yeni bir grubu daha gönderdik, eski grupla değişim yapacaklar. Allah, bütün gayret gösteren çalışanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan razı olsun. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız” diye konuştu.