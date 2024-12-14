Gümüşhane’de yurtta kalan ünivesite öğrencileri, kar yağışının ardından poşetlerle kayarken, kendisine poşet verilmeyen bir öğrenci duruma sinirlenerek annesinin gönderdiği çiğköfte tepsisiyle kaydı. O anlar büyük ilgi gördü.

Gümüşhane’de Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü Ahmet Ziyaüddin KYK erkek öğrenci yurdunun öğrencileri önceki gece yağan kar yağışını fırsat bilerek poşetlerle kaydı. Poşetler ve plastik kapaklarla kayan öğrenciler doyasıya eğlenirken arkadaşlarından kaymak için poşet isteyen ve alamayan Erdem Yıldız isimli öğrenci bu duruma sinirlenerek annesinin çiğköfte tepsisini alarak kaydı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, annesinin gönderdiği çiğköfte tepsisinin çizildiğini ve annesine bir tepsi borçlu olduğunu söyleyen Yıldız, arkadaşlarının tepsi ile kayma isteklerini ise reddetti.

“Anneme yeni bir çiğköfte tepsisi almak zorundayım”

Çiğköfte tepsisiyle kaymanın poşetle kaymaktan daha zevkli olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erdem Yıldız, “Dün gece kar yağmaya başladı, biz odamızdaydık. Yurdumuz yüksekte olduğu için sosyal etkinliğimiz çok olmuyor biz de neden kaymayalım dedik. Çünkü burada çok güzel bir yokuşumuz var kaymaya başladık, bir arkadaşımız videoya çekti ve o video çok izlendi. Burada herkesin poşeti vardı kimse bana poşet vermedi, ben de bekleyin geliyorum dedim annemin yolladığı çiğköfte tepsisini aldım geldim ve şimdi görürsünüz dedim. Çiğköfte tepsisiyle kaymak poşetten daha zevkli. En son kayarken zaten rekora koşuyordum ama bir tane arkadaş aşağıdaki kız yurduna doğru gidiyordu ona ne oldu bilmiyorum. Annem videoyu görünce tepsiyi çizme demişti ama ona yeni tepsi almak zorundayım” dedi.

“Çöp poşetini vücuduma geçirerek kaydım”

Erdem Yıldız’a poşet vermedikleri için pişman olduklarını söyleyen Gençer Genç, "Az önceki arkadaş bizden poşet isteyince biz vermedik biraz bekledik baktık ki çiğköfte tepsisiyle gelmiş daha sonra biz çiğköfte tepsisini istedik bu sefer de o vermedi, canı sağ olsun. Çok güzel şekilde kaydık. Bu yokuşta çok güzel kaydık ben de çöp poşetini tamamen vücuduma geçirdim ve öyle kaydım mükemmel bir geceydi” diye konuştu.

Eli kırık olmasına rağmen kaydığını ifade eden Sarp Erdel de, “Ben elim kırık olmasına rağmen geldim kaydım ve çok eğlendik. Yurdumuzun görevlileri ve güvenlikler de bize bir şey olmaması için başımızda bekledi. Çiğköfte tepsisiyle kayan arkadaş benim oda arkadaşım kendisine poşet verilmediği için çok kızdık” ifadelerini kullandı.

Yurt Yönetim Memuru Mahmut Pınar başta olmak üzere yurdun güvenlik görevlileri de öğrencilerin güvenliği için eğlenceleri bitene kadar başlarında bekledi.