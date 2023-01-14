Erzurum’da son zamanlarda sıra dışı bir eğitim kurumu olma özelliğiyle dikkat çeken “Sky School Kişisel Gelişim Kursu” özellikle anne ve babaları çalışan öğrenciler için vazgeçilmez bir adres oldu.

Erzurum’da son zamanlarda sıra dışı bir eğitim kurumu olma özelliğiyle dikkat çeken “Sky School Kişisel Gelişim Kursu” özellikle anne ve babaları çalışan öğrenciler için vazgeçilmez bir adres oldu.

Eğitimcilerinin tamamı bayanlardan oluşan söz konusu eğitim kurumunda, velilerin memnuniyet düzeyi ise katlanarak artıyor. “Sky School Kişisel Gelişim Kursu” sahibi olan Gizem Arslan, yaptığı özel açıklamada amaçlarını anlattı. Arslan, “Çocuklarımızın okuldan artan zamanlarını etkili ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için onları işinin ehli tecrübeli öğretmenlerimizin rehberliğinde sağlıklı ve güvenilir ortamlarda buluşturmak, yola çıkış amacımızdı. Bu fikirle yola çıkarken velilerimiz için sloganımız ‘Siz Çocuğunuza Biz Ödevlerine Vakit Ayıralım’ şeklindeydi. Böylece çocuklarımız ödevlerini ve kişisel gelişimleri için gerekli etkinleri tamamlayıp eve ödev bırakmayarak aileleri ile vakit geçirme fırsatı bulmalarını amaçlamıştık. Şimdi bu kısa sürede geldiğimiz noktada duyulan memnuniyetten ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görmenin haklı gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Kurumun çalışma sistematiği

Kurumun içeriği ve sistematiği hakkında da bilgiler aktaran Gizem Arslan, “Kurslarımız 7-11 yaş grubunda yer alan ilkokul öğrencilerine yönelik açıldı. Bünyesinde ise; Zeka Oyunları, İngilizce, Müzik, Kuran-ı Kerim, Robotik Kodlama, Resim ve Hızlı okuma gibi öğrencilerimizi bilişsel, duyuşsal, beceri temelli ve değer eğitimi ışığında geliştirecek kurslar yer alıyor. Sınıflarımız en fazla 10 kişiden oluşmuş olup, etkinliklerimiz bireysel ve grup şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca çocuklarımıza hayatları boyunca kullanacakları çalışma alışkanlıkları ve becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Kurumumuzu açarken hedeflerimizden bir tanesi de kadın dayanışması ve kadının gücünü gösterebilmekti. Şuan bünyemizde bulundurduğumuz beş kadın çalışma arkadaşımızla hem amacımıza ulaşmış olmanın hem de kadınımıza iş istihdamı sağlamanın haklı gururunu taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm velileri ve çocuklarını “Eğitimde Gözü Yükseklerde Olanların Buluşma Noktası” olan Sky School Kişisel Gelişim Kursu’nda ağırlamak istediklerini kaydeden Gizem Arslan, “En büyük yatırım, eğitim ve insana yönelik olarak yapılan yatırımdır. Bu doğrultuda bizler de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.