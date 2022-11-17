Bursa’da 2020 yılında korona virüs sebebiyle annesini kaybeden 14 yaşındaki Azra, korona virüs sebebiyle 7 aylıkken dünyaya gelen kardeşi Sonay Su’ya (2) hem annelik hem ablalık yapıyor. Dünya Prematüre Günü’ne katılan Azra ve dünyaya gelirken annesini kaybeden 2 yaşındaki kardeşi Sonay Su bütün aileler sevinç yaşarken, dramıyla yürekleri burktu.

Bursa’da 2020 yılında korona virüs sebebiyle annesini kaybeden 14 yaşındaki Azra, korona virüs sebebiyle 7 aylıkken dünyaya gelen kardeşi Sonay Su’ya (2) hem annelik hem ablalık yapıyor. Dünya Prematüre Günü’ne katılan Azra ve dünyaya gelirken annesini kaybeden 2 yaşındaki kardeşi Sonay Su bütün aileler sevinç yaşarken, dramıyla yürekleri burktu.

Annesinin vefatıyla 28 hafta dünyaya gelen kardeşini kucağından indirmeyen 14 yaşındaki Azra, 2 yaşındaki Sonay Su’ya gözü gibi bakıyor.

Tüm dünyada 17 kasım prematüre günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bursa’da ise mutluluk ve hüzün bir arada yaşandı. 2020 yılında korona virüs sebebiyle tedavi altına alınan anne Sonay Bahadır, karnındaki bebeğini 28 haftalık olarak dünyaya getirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Sonay Bahadır kurtarılamazken, aynı isim verilen bebeği Sonay Su ise 81 günlük yenidoğan yoğun bakım bölümündeki hayat mücadelesini kazandı.

Şimdilerde 2 yaşına giren Sonay Su, ablası ve babası ile prematüre günün kutlamak için Özel Doruk Yıldırım Hastanesinde doktor ve bakıcılarıyla bir araya geldi. Hayata tutunan minik bebekler için balonlar şişirilip pastalar kesilirken abla Azra Bahadır, göz yaşlarını tutamadı. Annesini aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Azra, “Annemi 2020 yılında kaybettim. Kardeşim 28 haftalık dünyaya geldi. 81 gün hastanede kaldı. İnsanın yakınını biranda kaybetmesi çok zor bir şey. Kardeşim içinde zor bir şey tabi ki, ama biranda annemi kaybetmek zor geldi. Annem varken birden yok oldu. Geriye ondan sadece kardeşim kaldı. Onu özlüyorum. Bir yanda kardeşim var ben üzüldüğümde o da üzülüyor. Allah kimseye yaşatmasın. Düşmanıma dahi yaşatmasın. Kimsenin kaldırabileceği bir durum değil. Şuan kardeşimin durumu çok iyi. Bütün zamanını benimle birlikte geçiriyor” diye konuştu.

Eşini 28 haftalık hamileyken kaybettiğini belirten baba Kenan Bahadır ise, “Korona virüs sebebiyle erken doğum oldu. Doğumdan 10 gün sonra eşimi kaybettim. Sağ olsunlar doktorlar kızımıza çok iyi baktılar. Büyükannesinin bakımı ile bugüne kadar sağlıklı bir şekilde getirdik. Çok şükür. 2 kızım var” dedi.

Doruk Sağlık Grubu Özel Yıldırım Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu Aydemir ise, “Prematüre doğan bebeklerin sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek istedik. 37 haftayı tamamlamadan dünyaya gelen bebeklere prematüre bebek diyoruz. Aslında sayıları o kadar az değil. Ancak başımıza geldiğinde bunu öğreniyoruz. Türkiye’de her yıl 150 bin tane prematüre bebek dünyaya gelmektedir. Bunların 50 bin tanesi maalesef 1 kilonun altında dünyaya gözlerini açmaktadırlar. Bizler bu bebeklerin hayatta kalma mücadelesinde onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

Dünyaya gözlerini yeni açan bebeklere kendi evlatlarıymış gibi özenle bakan ekibine teşekkür eden Doruk Sağlık Grubu Başhekimi Dr. Cemal Turhan, prematüre doğsalar da onların yalnız olmadığını söyledi.