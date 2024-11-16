Adana’da yaklaşık 5 metre eninde, 10 metre uzunluğundaki bir alana yağdığı düşünülen yağmur herkesi hayrete düşürürken gerçek, güneş enerjisinin borusundaki patlak çıktı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 5 metre eninde ve 10 metre uzunluğundaki bir alana yağmur yağarken, çevresi tamamen kuru kaldı.

Yağış, çevrede bulunanların dikkatini çekerken, bu anları bir vatandaş kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kez izlenen görüntüde gerçek bambaşka çıktı.

Güneş enerjisi borusu patlak çıktı

Yağmur yağıyor sanılan görüntüde aslında bir apartmanın damındaki güneş enerjisinin borusunun patladığı ve bu suyun 10 katlı apartmanın damında yere fışkırdığı ortaya çıktı.

"Bu enerji patlaması değil, yağmur"

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Selim Ağaçdalı, "Ben buraya geldim ve bir alana yağmurun yağdığını gördüm. O anları çekip sosyal medyada paylaştım. Böyle lokal yağmur yağışlarının, doğa olaylarının olduğunu biliyordum. Şu anda apartman görevlisi yağmur değil, güneş enerjisinin borusunun patlaması diyor ama ben inanmıyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik, “Yağmur bir bölgeye yağdı. Biz de gözümüzle gördük. Çok ilginçti” diye konuştu.

“İşin aslı yağmur değil”

Apartman görevlisi Vefa Yılmaz ise suyun güneş enerjisindeki patlaktan çıktığını belirterek, ”Ben dün öğleden sonra siteden çıktım. 1-2 saat sonra geldiğimde bir apartman sakini güneş enerjisinin borusunun patladığını söyledi. Ben de yukarı çıktım ve vanayı kapattım. Ancak akşam sosyal medyada bir baktım ki ‘Lokal yağmur yağdı’ denilerek bizim apartmanın görüntüsü paylaşılmış. İşin aslı yağmur değil, güneş enerjisinin borusunun patlaması” ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman görevlisi kendisine inanmayan mahalleli için tekrardan güneş enerjisinin vanasını açtı. Suyun aynı şekilde aktığını gören mahalleli, bölgeden ayrıldı.