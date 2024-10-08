Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ünü dünyaya yayılan Hereke halı markasının yaşatılması için kurulan Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ev hanımlarımız bu mirasın yaşatılması anlamında çok güzel bir mekanda faaliyet sürdürecek" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) desteğiyle hayata geçirilen merkezin açılış ve tanıtımı için tören düzenlendi. Törende konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, böyle bir projenin ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise Hereke’nin önemine dikkat çekerek, "Bölgemizde Hereke Kalesi, Hereke Sahili, üniversite binası, Özbek Sokak düzenlemesi gibi birçok proje hayata geçirdik ama bu proje ile adeta Hereke’nin ruhuna dokunuyoruz" dedi.

"Hereke halısı üzerine birçok şey söylenebilir"

Hereke halısının bir marka olduğuna işaret eden Şener Söğüt, "Hereke halısı üzerine birçok şey söylenebilir. Gerçekten ilçemizin en önemli marka değeri. Bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren bu değeri korumak, gelecek nesillere aktarmak, eski günlerine kavuşturmak için adımlar atıyoruz. Bu da o adımlardan bir tanesi oldu. MARKA da bizlere güçlü bir destek sundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Köklü tarihe sahip Hereke’mizde yine tarihi taş evlerde bu çalışmayı ilçemize kazandırdık. Ev hanımlarımız bu mirasın yaşatılması anlamında çok güzel bir mekanda bu faaliyeti sürdürecekler. Çok da güzel bir yapı haline gelecek. Teşvik için ilk adımı attık. Bunu büyütmek, daha güçlü hale getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İpek halı dokumacılığını öğrenmek isteyen kadınlar geleneksel tezgahlarda 320 saatlik eğitim görecek. Eğitimlerin ardından evde halı dokumak isteyen kadınların da tezgahı ve iplikleri de belediye tarafından sağlanacak. Belediye, kadınların evlerindeki dokudukları halıları piyasaya sürmelerine de yardım edecek.