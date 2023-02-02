Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı her yıl yenilenen toplantı karar tutanağını bu yılda imzaladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı her yıl yenilenen toplantı karar tutanağını bu yılda imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında veteriner hizmetleri ile gıda denetim ve kontrol hizmetleri konusunda düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı her yıl yenilenen toplantı karar tutanağı bu yıl da iki kurum arasında karşılıklı olarak imzalandı. İmzalanan tutanakta Bilecik Eğitim Komutanlığı ve Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında bulunan gıda işletmelerinin rutin olarak yapılan denetim ve kontrollerinin yanı sıra, komutanlığa ait mutfaklarda üretilmiş olan yemeklerden iki ay da bir olmak üzere mevcut menülerden mikrobiyolojik açıdan incelenmek üzere numuneler alınacak. Ayrıca şikâyet, zehirlenme ve benzeri durumlarda acil denetim ve numune alınmasını gerektiren hallerde de il ve ilçe müdürlüklerinden gerekli destek sağlanacağı kararına varıldı.

Yine aynı şekilde bakanlığın, jandarma genel komutanlığına sağlayacağı veteriner hizmeti, eğitim desteği, gıda kontrol ve denetim ile laboratuvar hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı belirtildi.