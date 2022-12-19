Ölüm ya da felçle sonuçlanabilen beyin kanaması dünya çapında her sene yaklaşık 500 bin kadar kişiyi etkiliyor. Geliştirilen ’Libro Likit Embolik Sistem’ beyin kanaması tedavisinde etkin bir şekilde kullanılırken, tedavide yakalanan başarı oranı dikkat çekiyor.

Ölüm ya da felçle sonuçlanabilen beyin kanaması dünya çapında her sene yaklaşık 500 bin kadar kişiyi etkiliyor. Geliştirilen ’Libro Likit Embolik Sistem’ beyin kanaması tedavisinde etkin bir şekilde kullanılırken, tedavide yakalanan başarı oranı dikkat çekiyor.

Beyin anevrizması beyin damarlarında oluşan baloncuk şeklindeki şişlikler olarak tanımlanıyor ve genellikle atardamar duvarındaki incelme sonucunda oluşuyor. Belli bir büyüklüğe gelince bu anevrizma patlayıp beyin kanamasına yol açarken, ölüm ya da felçle sonuçlanabilen bu tıbbi durumdan, dünya çapında her sene yaklaşık 500 bin kadar kişi etkileniyor.

Türk tıbbi cihaz sektörünün lider isimlerinden olan INVAMED’in ürettiği ve geliştirdiği Libro Likit Embolik Sistem, gerek beyin damarları ve periferik arter anevrizmalarında gerekse diğer damar malformasyonları tedavisinde etkin olarak kullanılıyor. Gösterdiği bu başarılı sonuçlar nedeniyle ’Libro embolizasyon’ ajanı, modern tıpta son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte popülerlik kazanan bir tedavi metodu olarak öne çıkmaya başladı.

Ürünün, anevrizma ya da malformasyonun özelliğine uygun olabilecek şekilde dimetil sülfoksit (DMSO) ile çözünmüş, yüzde 6, yüzde 6.5 ve yüzde 8’lik olmak üzere etilen vinil alkol (EVOH) içeren kullanıma hazır üç formülasyonu bulunuyor. Ayrıca süspansiyon içerisinde, uygulama sırasında radyografik görüntülemeyi artıracak mikropartikül şeklinde tantal tozu bulunuyor.

Sıvı formundaki ürün, kan vb. sıvı ile karşılaşınca anevrizmanın şekline uyum sağlayacak şekilde süngerimsi bir yapıya dönüşüyor ve katılaşma devam ettikçe lezyonun üzerinde derimsi bir yapı oluşturuyor.

Yapışkan olmayan EVOH bazlı sıvı Libro, arteriyovenöz malformasyonların ve hipervasküler (aşırı damarlanmış) tümörlerin ameliyat öncesi embolizasyonu için benzersiz bir çözüm sunuyor.