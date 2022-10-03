Bursa’da fabrika işçisi 12 yıldır hafta sonu izinlerinde kapak toplayarak onlarca engelliye umut oldu.

Bursa’da fabrika işçisi 12 yıldır hafta sonu izinlerinde kapak toplayarak onlarca engelliye umut oldu.

Kendini hayır işlerine adayan Süleyman Eken, 12 yıl önce engellilere yardımcı olabilmek için kapak toplamaya başladı. Topladığı kapakları geri dönüşüm firmalarına satan hayır sever vatandaş bu zamana kadar 110 bin lira değerinde 54 adet tekerlekli sandalye ve 60 bin lira değeri olan 9 hasta yatağı alıp ihtiyacı olanlara hediye etti. Tek amacı insanları mutlu etmek olan vatandaş yılda tek tek toplayarak 2 ton kapak biriktiriyor.

Hayır işleriyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Süleyman Eken, "12 yıl önce kapak toplamaya başladım. Kendimi bu işe adadım, hafta sonu izinlerimi 12 yıldır bu işlere ayırıyorum. Uzun zamandır hiç tatil yapmıyorum. Topladığım kapakları geri dönüşüme satarak bu zamana kadar 54 tekerlekli sandalye aldım. Bunların fiyatı 110 bin lira tuttu. 9 tanede motorlu hasta yatağı aldım. Bunun fiyatı ise 60 lira tuttu. Bunları hep kapakları satarak aldım ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdım" dedi.