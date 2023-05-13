Artvinli müzik öğretmeni iki kardeş uzakta olan anneleri için her yıl, “Anneler Günü” için farklı beste yapıyor.

İzmir’ de görev yapan müzik öğretmeni Mustafa Durgun ve Ankara’da görev yapan müzik öğretmeni kız kardeşi Bahar Durgun Aytemiz, uzakta olan anneleri için her yıl farklı beste yapıyor.

Artvin’de yaşayan anneleri Hatice Durgun’u görüntülü arayarak yeni besteledikleri anneler günü şarkısını seslendiriyorlar.

Anneler gününe yanlarında olamadıkları annelerine kendi tarzlarında hediye veren Durgun kardeşler, besteleri sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Mustafa Durgun, "Her yıl anneler gününde annemize şarkı besteliyoruz ve söylüyoruz. Annemizi çok seviyoruz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.