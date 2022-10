Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, jinekolojik kanserlerin sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığı olduğuna dikkat çekerek, hiçbir şikayet olmasa dahi yılda bir kez jinekolojik muayenenin gerekli olduğunu söyledi. Dr. Kara, rahim ağzı kanserine karşı ise 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasını tavsiye etti.

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara her yıl dünyada 1 milyondan fazla, Türkiye’de ise 10 binden fazla kadına jinekolojik kanser tanısı konulduğunu ifade etti. Kadın üreme organlarında başlayan kanserlerin jinekolojik kanserler olarak adlandırıldığını belirten Dr. Kara Türkiye’de her yıl 5 bin kadının rahim (endometrium) kanseri, 3 bin kadının yumurtalık (over) kanseri ve 2 bin 500 kadının da rahim ağzı (serviks) kanseri olduğu bilgisini verdi.

“Tarama testleri düzenli yapılmalı”

Dr. Kara, jinekolojik kanserlerin anormal vajinal kanama, pelvis veya karın bölgesinde ağrı, tuvalet ihtiyacında değişiklik gibi farklı belirtiler gösterdiğini belirterek, “Vulva, vajen kanseri sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığıdır. Neredeyse tamamında sebep HPV’dir. Risk faktörlerinin başlıcaları HPV enfeksiyonu, sigara, birden fazla cinsel partnere sahip olmak, genç yaşta ilk cinsel ilişki, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip olmak, zayıf bağışıklık sistemidir” dedi.

Tarama için kullanılan smear ve HPV testlerinin bulunduğunu hatırlatan Dr. Kara, “21-30 yaş arası yılda bir smear, 30-65 yaş arası ise yılda bir smear ve 3-5 yılda bir HPV testi ile tarama yapılmalı. Bu testler tanı değil tarama amacıyla kullanılır. Anormal sonuçlar ileri tetkik gerektiğini gösterir” diye konuştu.

9-14 yaş grubundaki tüm çocuklara HPV aşısı

Rahim ağzı kanserinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Kara 9-14 yaş grubundaki tüm kız ve erkek çocuklara 2 doz halinde aşı yapıldığını ifade etti. Bu yaş grubunda aşılanmayanların ise yaş sınırı olmaksızın 3 doz şeklinde aşı yaptırabileceğini belirten Dr. Kara, “Aşılar, rahim ağzı kanseri için en çok risk oluşturan HPV türlerine yönelik yapılıyor. Yüzde 99’a varan koruyuculuğu var. Ancak tüm HPV türleri için koruma sağlamadığından tarama testlerine devam etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Doğum kontrol hapları koruyucu”

Yumurtalık (over) kanseri için en önemli ve tutarlı risk faktörünün genetik yatkınlık olduğundan bahseden Dr. Kara, daha sonra şunları söyledi:

“BRCA 1-2 mutasyonu, HNPCC veya Lynch sendromu durumlarında yatkınlık artar. Bu durumlarda bağırsak, yumurtalık, endometrium, meme, mide kanserleri gelişebilir. Kalıtımsal kanserlerin en önemli özelliği daha erken yaşta ortaya çıkmaları ve meme-yumurtalık kanserinin beraber gelişebilmesidir. Aile öyküsüne göre bu mutasyonlarla ilgili genetik testler yapılabilir” dedi. Dr. Kara ayrıca ileri yaş, uzun süreli progesteronla karşılanmamış östrojen tedavisi almak, hiç doğum yapmamış olmanın da risk faktörleri arasında.”

“Yılda bir jinekolojik muayene şart”

Yumurtalık kanseri için özel bir tarama testi olmadığına değinen Dr. Kara, yıllık yapılan ultrason ile şüpheli kitlelerin varlığında kan tahlili ile tümör belirteçlerine bakılması ve gerektiğinde ileri görüntüleme teknikleri ile tanı konulduğunu anlattı. Öte yandan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara yılda bir kez jinekolojik muayenenin önemli olduğunu belirtti.