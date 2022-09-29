Gaziantep’te polis tarafından bir iş yerine düzenlenen kaçak sigara operasyonunda kova, dolap, sandık ve gizli bölmelerde toplam 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep’te polis tarafından bir iş yerine düzenlenen kaçak sigara operasyonunda kova, dolap, sandık ve gizli bölmelerde toplam 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler; kovaların içerisinde, çekmece, dolap ve gizli bölmeler ile üstüne yatak konularak kamufle edilen bir sandığın içerisinde gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler, iş yerinde bulunan toplam 3 bin 640 paket kaçak sigaraya imha etmek üzere el koyarken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.