Soğuk hava nedeniyle trafik lambaları ise arıza konumuna geçti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sıfırın altına eksi 4 dereceye bıraktı. Uzun zamandır böylesi bir soğuk havayla karşılaşmadıklarını belirten vatandaşlar evlerinden çıktıklarında buz gibi havayla karşılaştı. Araçların camlarının buz tuttuğu ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde termometreler eksi 4 dereceyi gösterirken, araçların camlarının buz tuttu, soğuk hava nedeniyle trafik lambaları ise arıza konumuna geçti.

(ÖZEL) Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti

(ÖZEL) Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti

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