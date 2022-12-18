Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde yetişkinler ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen kurslar büyük ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde yetişkinler ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen kurslar büyük ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakini için ilçe genelindeki merkezlerinde sağlıklı faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen yetişkin ve çocuk kursları vatandaşların katılımı ile sürüyor. Kurs programları arasında tazelenme yogası (60+ yaş), farkındalık yogası (20+ yaş) Yin Yoga (30+ yaş), pilates, dans fit, oryantal, ebeveynli çocuk yogası (3-5 yaş), çocuk yogası (7-10 yaş), çocuk tekvando (7-10 yaş) ve çocuk aikido (7-12 yaş) yer alıyor.

Nezih ve hijyenik bir ortamda uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen eğitimlere katılan yetişkin ve çocuklar kurslardan memnun olduklarını ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin spor hizmetlerinden faydalandıkları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a da teşekkür ettiler. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 324 25 22 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.