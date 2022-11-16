Diyarbakır’da Klinik Psikolog Özlem Soysal, Z kuşağında son dönemlerde boşanmaların artığını belirterek, çiftlere çift ve aile terapisi almalarını önerdi.

Diyarbakır’da Klinik Psikolog Özlem Soysal, Z kuşağında son dönemlerde boşanmaların artığını belirterek, çiftlere çift ve aile terapisi almalarını önerdi.

Klinik Psikolog Özlem Soysal, Z kuşağının düşünceleriyle gündeme gelen bir kuşak olduğunu belirtti. “Z kuşağı özgürlüklerine düşkün bireydirler” diyen Soysal, “Benmerkezcidirler ve o yüzden genelde evliklerinde, evlenmeden önce daha çok flört dönemini yaşamak isteyen bir kuşaktır. Bu kuşak, evlilikten ziyade beraber bir hayat, evlilik dışında bir hayat yaşamak istiyorlar. Z kuşağı her şeyi hızlı tüketen bir kuşak olduğu için de ilişkilerinde de birçok şeyi hızlı tüketiyorlar. Bundan dolayı ya çok geç evlenirler ya da evlendikten sonra boşanmaları çok hızlı gerçekleşen bir kuşakla karşı karşıyayız” dedi.

“Z kuşağı kendi kurdukları gelenek ve görenekleri yaşamak istiyorlar”

Bunun temel sebebine değinen Psikolog Soysal, “Evlilik öncesi beklentilerinin evlilik sonrasında karşılanmaması. İlişkilerindeki o yoğun ilgi, yoğun hayat akışını bulamamalarından dolayı evlilikleri hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Z kuşağı sorumluluk almak istemeyen bir kuşaktır. Evlilikte de sorumluluk istenen bir durum var. O sorumluluğa karşı da yeterli verimi veremedikleri için genelde evlilikler kısa sürede yok olmaya başlıyor. Z kuşağı gelenek ve göreneklerden uzak bir kuşak. Kendi kurdukları gelenek ve görenekleri yaşamak istiyorlar” diye konuştu.

“Ayrıldıktan sonra çocukta büyük bir tahribat oluşuyor”

Z kuşağının ailenin geleneğini dışlayarak bireysel bir gelenek ve göreneği yaşatmaya çalıştığını söyleyen Soysal, “Bu da genelde aileler arası çatışmayı hızlandırıyor. Burada genelde Z kuşağından olan çocuklar ayrıldıktan sonra çocukta büyük bir tahribat oluşuyor. Bu süreçte çocuklar babaanne ve anneannede büyüyor. Bu da çocuğu anne ve baba sevgisi yeterince almadığı için ileriki süreçlerde büyük problemlerle karşı karşıya getiriyor, birçok psikolojik problem oluşturuyor. Bunun için mutlaka çift ve aile terapisinden destek almaları gerekmektedir. Bu süreç onlarla bu yolun nasıl yürüyeceğini ve bu problemlerle nasıl yüzleşip çözecekleri konusunda büyük bir destek sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.