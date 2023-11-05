İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için 30 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 815 personel, 159 basınçlı yol yıkama ve zemin süpürme araçları ile temizlik faaliyetleri yürüten belediye, sokaklardan günlük 20 tona yakın atık topluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının 815 personeli, daha temiz bir kent için aralıksız çalışıyor. Çoğunluğunu kadın personelin oluşturduğu ekip, 30 ilçede yaklaşık 2 bin kilometrelik alanda bulvar, cadde, meydan, ana yol ve kaldırımları temizliyor. 159 basınçlı yol yıkama ve zemin süpürme araçları ile çalışmalarını 7 gün 24 saat boyunca yürüten ekipler, sokaklardan günde 20 tona yakın atık topluyor.

“Yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Temizliği Şube Ercan Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Temiz Kent” vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Uzunluğu 2 bin kilometreyi bulan bir alanda her gün atık topladıklarını anlatan Ercan Yıldırım, “Günlük 20 tona yakın atık topluyoruz. Ciddi bir rakam. Bu konuda yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Temizlik, temizlemekle baş edebileceğimiz bir konu değil. Kirletmemek gerekiyor. Bunu geleceğimiz, çevremiz ve doğamız için yapmak zorundayız” dedi. Yıldırım, “Vatandaşlarımızın yerlere çöp atmama konusunda desteğine ihtiyacımız var. Özellikle sahil şeritlerinde yaşanan kirliliği el birliği ile çözmemiz gerekiyor. Birçok noktada çöp kovaları var. Çöpleri yeşil alanlarda, sahillerde bırakmak yerine bu çöp konteynerlerine atmak hepimizin sağlığı açısından da önemli” diye konuştu.

“İşime aşığım”

Kompakt vakumlu yol süpürme aracı operatörü Özlem Bilir, işini severek yaptığını ifade etti. Bilir, “Tertemiz bir İzmir oluşturmak için her gün kent daha uyanmadan sahaya inerek temizlik yapıyoruz. Bir kadın olarak bu aracı kullandığım için kendimle gurur duyuyorum. Beni gördüklerinde alkışlayanlar oluyor. Özellikle ileri yaşta bulunan yurttaşlardan çok olumlu tepkiler geliyor. İşimi çok seviyorum, işime aşık bir kadınım. Sayın Başkanımız sağ olsun bize bu imkanları sağladı” dedi.

"Sigara izmaritlerinin temizlenmesi çok zaman kaybettiriyor"

Kent Temizliği Şubesinde Konak’ta bölge amiri olarak görev yapan Özlem Pelivan ise İzmir halkının destekleri ile çevreyi temiz tutmak için çabaladıklarına değindi. Pelivan, “Yerlere çöp atmadan önce düşünmek lazım. Sigara izmaritleri konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. İnsanlar içtiği sigaranın izmaritini yere atıyor. Bunu temizlerken çok zaman harcıyoruz. Çünkü taşların arasına giriyor, onları toplamak bu nedenle de biraz zor oluyor. Daha yaşanılabilir ve temiz bir dünya için lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım” diye konuştu.

“Sağlıklı bir dünya için temiz çevre şart”

Kent Temizliği Şubesi’nde Konak Meydanı’nda postabaşı olarak görev yapan Taner Songun da, “İzmir’i temiz tutmak için sürekli işimizin başındayız. 24 saat sokakları temiz tutmak için emek veriyoruz. Evet bu bizim işimiz ama çevre temizliği herkesin duyarlı olması gereken bir konu. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için temiz bir çevre şart” dedi.