Büro Memur-Sen Bursa Şubesi, bütçesinin tamamını depremzedeler için ayırdı. Bursa’daki yurtlarda kalan çocuklar için oyun alanı kuran şube çalışanları, ayrıca büyük doğum günü pastası kesti.

Büro Memursen Bursa Şubesi, bu yıl üyelerine yönelik sosyal faaliyet ve özel promosyon hediyelerin bütçesini depremzedelere yönelik faaliyetler için ayırdı. Deprem bölgesinden gelen iki aileye destek olan çalışanlar, ayrıca KYK yurtlarında kalan depremzedelere yönelik oluşturulan sosyal markete giyim, gıda ve çocuk ihtiyaçlarına destek oldu.

Deprem bölgesinden gelen 9 yaşındaki bir çocuğun doğum günü sebebiyle yurtta kalan bütün çocuklar, gönüllerince eğlendi. Toplu halde pasta kesilmesinin ardından alana kurulan oyun alanları, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Oyun havuzunun yanı sıra, Osmanlı macunu ve pamuk şeker dağıtımı yaptıklarını ifade eden Büro Memur-Sen Şube Başkanı Eyyup Akbulut, bu tür faaliyetlerin düzenlenmesinde çok büyük emeği olan yönetim kuruluma temsilcilerine de teşekkür etti.

Programa ayrıca Bursa Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’de katıldı.