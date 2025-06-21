Bayburt-Gümüşhane arasındaki verimli topraklarda, düz ovada çiftçilik yapan üreticiler, sürekli patlayan sulama borusu yüzünden mağduriyet yaşıyor. Tarlalarını sulayamayan çiftçilerin ekili ürünleri susuzluğa hapsoldu, mahsuller toprak altında kurudu. "Battık, her yere borçlandık" diyerek sitem eden çiftçiler, sulama altyapısının değişmesini istediler.

Geçen sene Çayıryolu köyünde tarım yapan çiftçiler, patlayan su borusu nedeniyle mağdur olmuş, 10 gün boyunca tarlalarını sulayamamışlardı. Ekili arazilerini sulayamayan çiftçilerin ürünleri susuzluktan solmuş, mahsulleri sıcak havadan dolayı yanmıştı. Bu sene de Demirözü-Gümüşhane arasındaki Salyazı mevkiinde benzer bir problemle karşı karşıya kalan çiftçiler, yarım yamalak yapılan işlere isyan ettiler. Sulama yapılan boruların tamamen değişmesini, sürekli patlayan boru sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üreticiler, bıktıklarını belirterek, sitemde bulundular. Borudaki patlağı tamir etmeye gelen Devlet Su İşleri(DSİ) ekipleri söz konusu alanda arızayı giderebilmek için çalışma başlattı. Patlayan boruya ulaşabilmek için derince bir kuyu ekskavatörle eşildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından ekiplerce borudaki arıza giderilmeye çalışıldı.

"Biz bu yıldan ümitliydik, daha bereketli bir yıl geçireceğimizi bekliyorduk"

Bölgede çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliği yapan Mehmet Nuri Yılmaz, bu seneki yağışların bol olmasından dolayı iyi bir tarım sezonu geçireceklerini ancak sulama dönemindeki susuzluktan ötürü verimden umutsuz olduklarını söyledi. Söz konusu alanda çalışma yapıldığını, bu çalışmaların geçici çözüm olduğunu savunan Yılmaz, yetkililerden kalıcı çözüm bulunmasını istedi. Daha sistemli bir sulama altyapısının yapılması için çağrıda bulunan Yılmaz, "Ana borunun patlaması sebebiyle şu an sulama yapamıyoruz. Devletimiz yetkililerini göndermiş, bölgede çalışmalar yapılıyor ama kalıcı bir çözüm değil. Tamir edilen boru bir gün su verebildi, tekrar patladı. Biz bu yıldan ümitliydik, daha bereketli bir yıl geçireceğimizi bekliyorduk ama sulama sistemlerinin sorunlu olmasından dolayı çok iyi bir verim alacağımıza inanmıyoruz. Devletten tek isteğimiz var o da kalıcı bir çözüm bulunabilmesi. Daha sistemli sulama altyapısının yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bir hafta önce yapmışlardı bir gün su vermeden patladı. Çözüm istiyoruz"

Bölgede tarım faaliyeti yürüten İbrahim İnci, "Çok mağduruz" diyerek, yardım istedi. Sulama altyapısının tamamen değişmesi gerektiğini belirten İnci, borunun bir hafta önce tamirinin yapıldığını, bir gün tarlalarını suladıktan sonra yeniden patladığını iddia etti. İnci, "Bir hafta önce yapmışlardı, bir gün su vermeden tekrar patladı, çözüm istiyoruz. Yapıp gidiyorlar, şimdi tamir etsinler 10-15 gün sonra borunun yeniden patlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Sulama altyapısının sağlam olmadığını dile getiren inci, "Sağlam bir zemin yok, sağlam bir şey yapmamışlar, o yüzden çok mağduruz. Devletimizden, ileri gelen büyüklerimizden burası için bir çözüm istiyoruz, yardım bekliyoruz. Buranın altyapısının tamamen değişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 gün sulama yapıyoruz, 20 gün su alamıyoruz, arazimiz yandı"

Şeker pancarı yetiştiriciliği yapan İmdat İnci, ana hattaki soruna ekiplerin defalarca müdahale ettiğini ancak sorunun bir türlü giderilemediğini vurguladı. Yapılan çalışmaları yetersiz bulan İnci, "Bir ana hattımız var, sürekli orası patlıyor. Geliyorlar, yalan yanlış patlaklara yama yapıp, gidiyorlar. 2 gün sulama yapıyoruz, 20 gün su alamıyoruz, arazimiz yandı" dedi.

"Bankalara, kooperatiflere, fabrikalara borcum var. Battık gibi bir şey"

Sulama sistemine güvenerek bin dönüm yer ektiğini söyleyen İnci, ürünlerin sulanmaması durumunda zararının büyük olacağını kaydetti. Bankalara, kooperatiflere, fabrikalara borçlandığını dile getiren İnci, yağmurun yağmasını dört gözle beklediğini belirterek, "Sulamaya güvenerek bin dönüm yer ektim. Bu sulamadan faydalanacağım diye su isteyen bitki ektim. Bu ürünleri sulayamazsak, ben büyük zarardayım. Bu zararımı kime söyleyeyim, kim bana yardımcı olacak. Bankalara borcum var, kooperatiflere borcum var, fabrikalara borcum var. Battık gibi bir şey, Allah bilir. Yağmur yağarsa kurtarırız, yoksa ocağımız battı" şeklinde konuştu.