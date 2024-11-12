Bilecik’te her şehidin anısına bir fidan dikilirken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Şehitler Ormanı’nda il genelinde şehit düşmüş kişilerin adlarına hazırlanan çam ağacı toprakla buluştu. Şehirlerin adına dikilen ağaçların önlerine de üzerinde isim-soy isim, doğum ve ölüm tarihi yazan mezar taşları ve Türk Bayrağı konuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehitlerin aileleri ve fedakâr gaziler ile birlikte şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla fidan dikildiğini söyleyerek, "Şehitlerimizin aziz hatırası, vatan toprağında birer fidan gibi kök salarak geleceğe nefes olmaya devam edecek. Her bir fidan, bu ülke için canını feda eden kahramanlarımızı sonsuza dek yaşatacaktır,” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte, şehit yakınları ve gazilerle birlikte fidan dikimi töreninde şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.