Eskişehir’de bir sokağa bırakılan minibüste her sabah şoför koltuğunda oturan köpek görenleri şaşırttı.

Eskişehir’de bir sokağa bırakılan minibüste her sabah şoför koltuğunda oturan köpek görenleri şaşırttı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Adalar Sokak’a park edilen bir minibüsün içerisinde tek başına oturan köpek görenlerin dikkatini çekti. Yoldan geçen vatandaşların gözlerine çarpan sevimli köpek dakikalarca şoför koltuğunda oturarak sahibini bekledi. Sevimli köpeğin havasız kalmaması camın aralık bırakıldı görülürken, çevreden geçen vatandaşlar manzarayı şaşkınlıkla karşıladı. Günlerdir aynı yerde olduğu öğrenilen aracın içerisindeki köpeğin her sabah aynı yerde olması dikkatlerden kaçmadı. Sevimli köpeğin kim tarafından ne sebeple minibüse bırakıldığı ise merak konusu oldu.