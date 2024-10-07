Medicana İnternational Ankara Hastanesi Ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından “Her Pedal Kalp Sağlığına” sloganıyla Atatürk Kültür Parkında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, hareketli yaşamın kalp sağlığı üzerinde bıraktığı olumlu etkilere ve kalp sağlığını korumaya dikkat çekildi.

“Kaslarımızı hareket ettirmek için bisiklete bineceğiz, yüzeceğiz ya da düzenli olarak acelemiz varmış gibi yürüyeceğiz”

Medicana İnternational Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Direktörü Prof. Dr. Engin Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kişinin hasta olduktan sonra tedavi görmek amacıyla hastaneye geldiğini dile getirerek, “O yüzden kalp sağlığını korumak çok çok önemli. Bizim hastanemizde bölümümüzün adı esasında Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Tedavi Merkezidir. O yüzden kalbimizi korumak çok çok önemli. Burada temel olan yaradan, insanın bedenini yarattığı zaman hareket etmesi üzerine kurgulamış. Gelişmiş dünyada herkes araba, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu yüzden yürümek için hareket alanı çok az. Oturduğumuz yerlerin hepsi kapalı alan ve oturarak çalıştığımız bir düzeneğe doğru gidiyoruz. Mutlaka kendimize kalbimizi koruyacak zamanlar ayırmalıyız. Bu bütün toplumumuz için geçerli. Burada da temel olarak bütün kaslarımızı hareket ettirmek için bisiklete bineceğiz, yüzeceğiz ya da düzenli olarak acelemiz varmış gibi yürüyeceğiz. Bunu da en az haftanın 5 günü 30 dakikanın üzerinde yapmamız lazım” dedi.

“Bisiklete binmek kalp sağlığına iyi gelen bir spor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Esra Alphan, bisiklete binmenin kalp sağlığına iyi gelen bir spor yöntemi olduğuna dikkati çekerek, “Biz aslında performans sporcularının yetişmenin yanı sıra hobi amaçlı binen gruplarımız da var. Her iki grupta bizden destek alabiliyorlar. Bisiklete binen kişiler kalp sağlıklarını düzenli olarak takip etmeliler. Bisiklet aynı zamanda kalbe yükte bindirdiği için düzenli olarak kendi sağlıkları açısından hastanelerde muayenelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bisikletle her yere ulaşım sağlayabilirler. Bu hem çevreye hem de kendilerine çok faydalı olabilecek bir durum. Bisiklet hem doğaya hem de mental olarak insanlara çok iyi gelen bir araç. İnsanların trafikten ya da birbirleriyle olan karmaşalarından da kurtarabilen bir spor. Biz herkes bisiklete binsin, pedallasın ve kalp sağlığına da iyi gelsin diyoruz” ifadelerini kullandı.