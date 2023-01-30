İzmir’de kitaba erişimde zorluk yaşayan mahalleler için başlatılan Her Mahalleye Bir Kütüphane kampanyasında kurulan kütüphane sayısı 39 oldu. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederek "Okuyamayan, bilgiye erişimde güçlük çeken kim varsa var gücümüzle onun yanında olacağız. İlk etapta hedefimiz olan 50 kütüphaneyi tamamlamaya çok az kaldı" dedi.

İzmir’de kitaba erişimde zorluk yaşayan mahalleler için başlatılan Her Mahalleye Bir Kütüphane kampanyasında kurulan kütüphane sayısı 39 oldu. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederek "Okuyamayan, bilgiye erişimde güçlük çeken kim varsa var gücümüzle onun yanında olacağız. İlk etapta hedefimiz olan 50 kütüphaneyi tamamlamaya çok az kaldı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı Her Mahalleye Bir Kütüphane kampanyası, meyvelerini veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk bağışçısı olduğu kampanyaya başvuruda bulunan muhtarlıklara kurulan kütüphane sayısı 39’a çıktı. İzmir’de dayanışmanın her örneğini vatandaşla el ele vererek başardıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "İzmir dayanışmasını kitap kampanyasında da görmek beni oldukça mutlu ediyor. Okuyamayan, bilgiye erişimde güçlük çeken kim varsa var gücümüzle onun yanında olacağız. Yanında olacağız ki aydınlık yarınlara ulaşacağız. İlk etapta hedefimiz olan 50 kütüphaneyi tamamlamaya çok az kaldı. Kampanyamız devam ediyor. Dayanışmamıza destek veren 7’den 70’e herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Birinci ve ikinci el kitap kabul ediliyor

Her Mahalleye Bir Kütüphane kampanyasına bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Kampanyaya birinci ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçılar yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını kitap teslim noktalarına bırakarak ya da kitap kumbaralarına atarak kampanyaya destek olabiliyor. Bağışlanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

4 mahallede çalışmalar sürüyor

İZBETON Buca Dicle, Çiğli Maltepe, Karabağlar Cennetçeşme, Bornova Koşukavak Mahallelerinde kütüphane kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmirlileri ve kurumları kampanyayı büyütmeye çağırarak ziyaretçilerinden de çiçek ve hediye yerine kitap getirmelerini istemişti.

Kampanya destek noktaları:

Metro istasyonları (Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova)

İskeleler (Konak, Karşıyaka ve Bostanlı)

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Sasalı Çiğli

Vapur kütüphaneleri (Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru)

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak

Aşık Veysel Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Polikliniği

İZSU Genel Müdürlüğü Balçova hizmet binası